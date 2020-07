del 2020-07-26

Sale in Sicilia il numero degli attualmente positivi sale quindi a 195 e sono 3.193 quelli registrati in Sicilia dall'inizio dell'emergenza. I pazienti ricoverati sono 22, di cui 2 in terapia intensiva - dato che si conferma anche oggi - e 173 in isolamento domiciliare. Stabile a 2.715 il numero dei guariti.