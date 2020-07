CVetrano, lotta contro l'abbandono dei rifiuti: la Giunta approva il regolamento che istituisce le guardie ambientali

del 2020-07-27

L’ amministrazione comunale di Castelvetrano, al fine di contrastare, anche attraverso l’adozione di un adeguato sistema sanzionatorio, il fenomeno dell’abbandono indiscriminato di rifiuti e del conferimento irregolare da parte delle utenze domestiche e non domestiche, intende potenziare l’attività di vigilanza e controllo in campo ambientale.

Per questo motivo la Giunta municipale ha approvato la delibera n. 133 del 24/07/2020 che introduce il Regolamento delle guardie ambientali. Considerati i casi di abbandono di rifiuti che continuano a verificarsi quotidianamente su tutto il territorio comunale, la figura delle guardie ambientali risulta essere, secondo l’amministrazione, un valore aggiunto alla lotta al fenomeno dell'abbandono.

La raccolta porta a porta in molte zone funziona, le percentuali quotidiane sono elevate, adesso si tratta di arrivare ad una totale repressione di alcuni fenomeni che persistono per indolenza e cattive abitudini.

Il Sindaco Alfano e la sua giunta hanno sempre sottolineato l’importanza di queste figure. Infatti, evidenziano dalla maggioranza, non è una novità che i comuni più virtuosi abbiano istituito già da tempo le guardie ambientali volontarie.

Adesso il regolamento dovrà andare in commissione e poi in consiglio comunale per essere votato.

Nel regolamento si legge che, al fine di ottenere la nomina sindacale di ispettore ambientale, i candidati dovranno superare un esame finale innanzi ad un'apposita commissione ed essere inseriti in una graduatoria di merito. L'esame finale è subordinato alla partecipazione ad uno specifico corso di formazione di durata non superiore alle 20 ore. Per potere essere ammesso all'esame finale ed utilmente collocato in graduatoria il candidato dovrà partecipare ad almeno l'ottanta percento del totale delle ore del corso.

Ai fini dell'organizzazione del servizio, il Comune può avvalersi anche della collaborazione di associazioni ambientali con le quali stipulare apposite convenzioni.

Nel provvedimento di nomina saranno indicati i contenuti della sfera operativa nell'ambito territoriale di competenza e tale provvedimento avrà la durata annuale e potrà essere rinnovato, sospeso e revocato.

L'incarico sarà a titolo gratuito e l'Ispettore non non avrà diritto ad alcun indennizzo o rimborso spese per l'attività espletata.

I requisiti per la nomina sono:

a) essere in possesso di Diploma di scuola media di secondo grado;

b) età non inferiore agli anni 18;

c) godere dei diritti civili e politici;

d) essere in possesso della cittadinanza italiana o di un altro Paese della Comunità europea;

e) non avere subito condanna penale anche non definitiva a pena per delitto colposo e di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;

f) non avere subito condanna penale anche non definitiva, o essere stato destinatario di sanzioni amministrative per violazioni della normativa in materia di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, ambientale e naturalistico;

g) residente nel Comune di Castelvetrano;

h) essere in possesso dell’idoneità allo svolgimento delle attività richieste, accertata da un medico abilitato.