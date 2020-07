del 2020-07-27

Ieri pomeriggio, nei locali della Società Operaia, grande festa per i 100 anni(splendidamente portati) di Antonino Pedone. Molti ricorderanno che il sig. Pedone con la sua attività di barbiere in via G. Amendola. Presente anche il Sindaco Venuti. Tanti, tantissimi auguri da parte della Redazione