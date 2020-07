CVetrano, "due gravi intimidazioni subite dagli operatori ecologici Sager". La denuncia dell'Ass. Cappadonna

di: Comunicato Stampa - del 2020-07-29

"Con grande dispiacere, ha dichiarato l'assessore Manuela Cappadonna, ho ricevuto una nota dalla Sager a seguito di due gravi intimidazioni subite da alcuni operatori ecologici.

Sfortunatamente assistiamo giornalmente a gesti di inciviltà a scapito dei tanti cittadini che fanno bene la raccolta differenziata, ed è mortificante se quanto successo coinvolge un pubblico amministratore che dovrebbe rappresentare un fulgido esempio di responsabilità ed alto senso di rappresentanza delle istituzioni.

Purtroppo questa persona è sfociato nella classica affermazione del " potente" di turno che ha subito affermato "Lei nonsa chi sono io!!!".

Ciò è grave e preoccupante, ha continuato l'assessore, perché da un rappresentante istituzionale non ci si aspetta un modo di agire così scorretto, insolente ed impertinente che prevarica ogni forma di rispetto per norme, ruoli e funzioni.

E dispiace maggiormente perché non è la prima volta che si macchia di tale boria. Sono desolata per i due episodi accaduti che coinvolgono oltre ad un rappresentante istituzionale presumibilmente anche una guardia carceraria. Sono allibita e delusa di fronte all'arroganza mostrata da persone che dovrebbero rappresentare le istituzioni.

Questa civica amministrazione vuole alzare l'asticella della raccolta differenziata, arrivando a raggiungere e superare il 65%. Un traguardo ambizioso ma raggiungibile. Con delibera n. 133 del 24/07/2020 approvata dalla GM si è introdotto il Regolamento delle guardie ambientali. Questa figura sarà un valido supporto alla PM ed un valore aggiunto alla lotta del fenomeno dell'abbandono o della inesatta differenziata.

L'Ispettore Lupo assieme ad una task force della polizia municipale affiancherà gli operatori della Sager per occuparsi del controllo dei sacchi neri nel giorno della indifferenziata, saranno anche utilizzati mezzi tecnologici (fototrappola).

Bisognerà anche controllare alcune aree di Castelvetrano già individuate come microdiscariche (vedi via Rampingallo, Piazza Benedetto Croce, via Scinà...) dove alcuni concittadini privi di senso civico, incoscienti ed incuranti del danno che causano al nostro ambiente, alla salute ed al decoro di tutto il nostro territorio, abbandonano i rifiuti, senza alcuna motivazione visto che il servizio funziona.

Differenziare, ha concluso l'assessore, ha un doppio beneficio in termini economici e di salvaguardia dell'ambiente. Non differenziare ha un costo elevato per tutta la comunità. Confermo la volontà di continuare la collaborazione avviata tra la Sager e la PM.

Con l'augurio che fatti incresciosi di tale portata non avvengano più".