del 2020-07-27

Sono tre i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore. Attualmente risultano positivi sono 194 persone, di cui 22 ricoverate in ospedale. Quattro di queste sono ricoverate in terapia intensiva e 168 in isolamento domiciliare.

Raddoppiano i ricoveri in terapia intensiva che passano da 2 a 4.