In arrivo nel 2020 "No Time to Die", l’ultimo capitolo delle avventure di 007

di: Luca Beni - del 2020-07-28

Nell’aprile 2020 le sale cinematografiche italiane potranno finalmente accogliere il venticinquesimo film di James Bond prodotto dalla Eon Productions, nonché il sesto in cui l’agente segreto è interpretato da Daniel Craig. Il titolo ufficiale, No Time to Die, è già stato annunciato da tempo sui canali social ufficiali dedicati a 007.

Il nuovo film, diretto da Cary Joji Fukunaga, inizia con un James Bond ormai in pensione, che vive una vita tranquilla in Giamaica. Il suo riposo, però, non dura molto: in breve tempo, l’ex agente segreto viene rintracciato da un collega che ha bisogno del suo aiuto per risolvere un mistero, legato ad uno scienziato scomparso.

La missione si rivela più pericolosa del previsto quando Bond si accorge di avere a che fare con un criminale armato di tecnologie all’avanguardia.

Il cast Molti degli attori che avevano interpretato Spectre, il capitolo più recente della saga di 007 uscito nel 2015, hanno deciso di tornare per No Time to Die. È il caso, ovviamente, di Daniel Craig, nonostante l’attore avesse detto ai giornali che avrebbe preferito suicidarsi piuttosto che interpretare 007 un’altra volta.

Comunque, pare che No Time to Die sarà l’ultimo episodio della saga per l’attore inglese. Secondo il popolare tabloid inglese Mirror.co.uk, nel 2017 Craig avrebbe dichiarato che non avrebbe più partecipato a nessun film di James Bond dopo il venticinquesimo, quindi No Time to Die.

Torna anche la Bond girl Madeleine Swann, avvenente psicologa interpretata ancora una volta da Léa Seydoux. Bill Tanner, il capo dei servizi segreti inglesi, è sempre interpretato da Rory Kinnear, mentre la bella Naomie Harris torna nei panni di Miss Moneypenny, la storica segretaria che appare fin dai primi film di 007.

L’antagonista, invece, è interpretato da Rami Malek, il quale ha dichiarato: “Farò in modo che Mr. Bond se la veda brutta in questo venticinquesimo capitolo della saga”.

L’attore, di origini egiziane, si è rifiutato di interpretare un terrorista caratterizzato da ideologie religiose, entrando in trattative con il direttore Fukunaga.

Le riprese in Italia Tra Agosto e Settembre 2019, il cast di 007 ha girato anche in Italia. Più precisamente, James Bond è apparso tra i Sassi di Matera, oltre che a Maratea, Sapri e Gravina di Puglia, alcune tra le località più belle del Sud.

Tra i Sassi, Daniel Craig ha sfrecciato con la sua Aston Martin di colore argento inseguendo un pericoloso criminale. A Gravina, il sindaco ha dichiarato che il suo comune era al lavoro da mesi per non lasciarsi sfuggire l’opportunità di apparire nel nuovo film di Bond, mentre a Sapri è stata posticipata l’apertura delle scuole per non intralciare le riprese.

Gli altri successi di James Bond Mentre aspettiamo No Time to Die, ecco altri tra i film dell’agente 007 da riscoprire:

- Agente 007 - Licenza di uccidere. Non si può ripercorrere la saga di 007 senza menzionare il primo film della serie, Licenza di uccidere, uscito nelle sale nel 1962. L’agente segreto viene inviato in Giamaica a caccia del misterioso Dr. No.

- Agente 007 - Missione Goldfinger. Si tratta del terzo film della saga, uscito per la prima volta al cinema nel 1964. Fu il primo film di James Bond a vincere un Oscar per i suoi effetti sonori, nel 1965.

- Diamonds are Forever - Una cascata di diamanti. In questo celebre film del 1971, Bond deve sventare un traffico illegale di diamanti a Las Vegas. È tra le pellicole più famose che abbiano mai celebrato il mondo del divertimento e dei casinò.

- Agente 007 - Vivi e lascia morire. Questo capitolo del 1973 vede Roger Moore per la prima volta nei panni di Bond. L’indimenticabile colonna sonora è interpretata da Paul McCartney.

-Skyfall. Uscito nel 2012, questo film spettacolare è il terzo con Daniel Craig nei panni di Bond. Vincitore di due Oscar ed un Golden Globe, ritrae le avventure di 007 ad Istanbul.