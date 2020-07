Malore in carcere per Vaccarino. Tribunale di Marsala rigetta la richiesta dei domiciliari

di: Redazione - del 2020-07-28

(ph. rainews.it)

Nei giorni scorsi Antonio Vaccarino si è sentito male nel carcere di Catanzaro dove è al momento detenuto.

Un fortissimo dolore toracico, tanto da essere ricoverato urgentemente in ospedale dove i medici hanno riscontrato delle patologie cardiache. Per questo motivo gli avvocati difensori Giovanna Angelo e Baldassare Lauria hanno fatto istanza chiedendo gli arresti domiciliari per gravi motivi di salute e per la sua età avanzata.

Istanza, però, rigettata dal Tribunale di Marsala secondo cui le condizioni di salute di Vaccarino sono compatibili con il carcere.

Vaccarino, 75 anni, ex sindaco di Castelvetrano, è stato condannato in primo grado il 2 luglio scorso a sei anni di carcere. Secondo l’accusa avrebbe favorito la latitanza di Matteo Messina Denaro.