Scontro tra vettura e autocisterna tra CVetrano e Triscina. Tre persone trasportate in Ospedale

del 2020-07-28

Un incidente si è verificato oggi all’incrocio tra la Sp 56 per Campobello di Mazara e la Sp 81 per Triscina. Un tir (che procedeva verso Campobello), per cause ancora da accertare, si è scontrato contro una Range Rover con a bordo pare tre turisti rimasti feriti e trasportati al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Castelvetrano..

Sul posto i Vigili del Fuoco e la Polizia Municipale. L’auto proveniva dalla S.p. 81 che si innesta fino ad arrivare al monumento di Vito Lipari.