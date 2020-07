CVetrano, revocata la seduta del Consiglio Comunale del 30 luglio

del 2020-07-28

Il Presidente del Consiglio Comunale di Castelvetrano, avv. Patrick Cirrincione ha revocato la seduta del Consiglio convocata per il giorno 30 luglio 2020, alle ore 9.30.

Ciò in quanto il Responsabile della VIII Direzione, con nota protocollo di Settore n. 31 del 28/07/2020, ha comunicato che i termini di scadenza delle proposte di deliberazioni di cui ai punti 2 e 3 dell’Ordine del Giorno del Consiglio già fissato per il 30 luglio p.v. (Approvazione del Regolamento Comunale per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti e Approvazione piano economico – finanziario e tariffe per l’anno 2020) sono stati prorogati al 30 settembre 2020 e che pertanto sono venute meno le motivazioni del carattere di urgenza, con cui le proposte di deliberazioni sono state inviate nelle commissioni di competenza.