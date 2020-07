Un murale da dedicare a Don Meli, l'Amministrazione approva schema di bando. Ecco come partecipare

del 2020-07-29

L' Amministrazione Comunale di Castelvetrano desidera ricordare Don Baldassare Meli, il parroco della chiesa di Santa Lucia venuto a mancare alcune settimane fa, attraverso la creazione di un grande murale, che riproduca la sua immagine, da realizzare su una parete dell’edificio comunale denominato “Centro Polifunzionale”.

La realizzazione di una grande opera d’arte urbana dedicata a Don Baldassare Meli, ha come finalità, oltre quella primaria di ricordare l’impegno di un sacerdote molto amato dalla comunità castelvetranese, anche quella di donare un messaggio di riflessione, ispirazione e di educazione alla memoria soprattutto alle nuove generazioni.

La realizzazione del murale commemorativo a Don Baldassare Meli, è aperta a tutti coloro che, singolarmente o riuniti in gruppo, vorranno partecipare. Non sono richiesti titoli di studio o corsi specifici.

La richiesta di partecipazione deve contenere:

- La dichiarazione completa dei dati anagrafici del singolo esecutore o nel caso di gruppi, di tutti i suoi componenti, con indicazione, in quest’ultimo caso, di un responsabile maggiorenne al quale fare riferimento per le autorizzazioni e/o comunicazioni, con allegata copia del documento di identità in corso di validità.

- La dichiarazione, completa di dati anagrafici e debita sottoscrizione dei genitori o di chi esercita la potestà e del responsabile maggiorenne, nel caso di gruppi composti da minorenni, che si assumono tutte le responsabilità per eventuali danni a cose o persone derivanti dall’esecuzione dei murales.

- Foto di murales già realizzati dall’artista con l’indicazione della tecnica di esecuzione.

- Un bozzetto, o al massimo due, a colori che illustrino in maniera dettagliata l’opera che si intenderà realizzare, le dimensioni e la tecnica di esecuzione su supporto murale che ne garantiscano il perdurare nel tempo (acrilico, bomboletta spray, etc….).

Sarà possibile fornire una breve descrizione del messaggio che con esso si vuole trasmettere. Tale descrizione, insieme alla qualità estetica dell’opera, verrà tenuta in considerazione nell’ambito della scelta dell’opera vincitrice.

Il murale richiesto dovrà riprodurre l’immagine del volto di Don Baldassare Meli e potrà essere realizzato con qualsiasi tecnica di pittura su supporto murale (vernici, bombolette spray, etc…) e dovrà essere creato nella parete dell’edificio comunale denominato “Centro Polifunzionale” sito nel quartiere Belvedere, ad angolo tra la via Papa Giovanni XXIII e la Via Campobello, precisamente nella seconda parete, così come individuata nella disegno allegato al presente bando, che presenta, sommariamente, la seguente dimensione: lunghezza m. 12 e altezza m. 4.

La valutazione delle proposte, verrà effettuata da una apposita Commissione Comunale esaminatrice che esprimerà un parere sulla qualità artistica, originalità e livello creativo del progetto.

Tutte le spese per la realizzazione del murale, comprese quelle necessarie per l’acquisto dei materiali occorrenti e delle attrezzature, sono a totale ed esclusivo carico dell’Artista.

In allegato la delibera di Giunta, lo schema di bando e il modello di domanda per partecipare.