del 2020-07-29

Cresce ancora il numero dei nuovi positivi in Sicilia. Sono, infatti, 18 i nuovi casi registrati. 7 a Catania, 6 a Ragusa (ad incidere sono i casi di immigrati positivi sbarcati), 4 a Messina e 1 a Trapani (a Partanna il caso registrati). Salgono a 31 i ricoverati in Ospedale, 2 in terapia intensiva e 193 in isolamento domiciliare.