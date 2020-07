Laureato a quasi 97 anni, il Rettore Micari “Uno straordinario esempio di vita e di cultura”

del 2020-07-29

Giuseppe Paternò, classe 1923, è stato proclamato dottore in “Studi filosofici e storici” a quasi 97 anni. Le congratulazioni dell’Ateneo espresse dal Rettore, prof. Fabrizio Micari: “Esprimo a nome di tutta la nostra comunità accademica le più sentite ed affettuose congratulazioni per questo importante traguardo raggiunto. Abbiamo seguito fin dall’inizio la brillante carriera universitaria del dott. Paternò, che ci testimonia come con la passione e la volontà si possa raggiungere ogni risultato. Lo ringrazio per lo straordinario esempio di vita, di cultura e di determinazione che dà a tutti noi