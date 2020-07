del 2020-07-30

Intorno alle 18 circa, in uno spazio abbandonato davanti la scuola elementare Ruggero Settimo, angolo Via Domenico Cirillo una colonna di fumo si è alzata a causa delle fiamme che hanno travolto prima sacchetti di immondizia e plastica per poi invadere una abitazione abbandonata.

Sul posto i Vigili del fuoco di Castelvetrano per le operazioni di spegnimento.