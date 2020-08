Alfano sulle dimissioni dell'Assessore Parrino:" Volto giovane della politica, non avrei potuto chiedere di più"

del 2020-08-01

Nella giornata di ieri il dott. Giovanni Parrino si è dimesso dal ruolo di Assessore alle politiche sociali e giovanili.

Ecco le parole del Sindaco Alfano:" Mi preme spendere qualche parola nei confronti di un uomo che ha dato il suo contributo ad un'intera comunità con impegno e sacrificio. In questi 14 mesi di governo comunale non avrei potuto chiedere di più ad una persona che si è distinta per onestà ed integrità morale, divenendo un esempio per l'intera cittadinanza. E' stato il volto giovane della politica. Una politica che ha la necessità di rinnovarsi per cercare di essere credibile agli occhi dei cittadini. Giovanni ha fatto gli interessi dei castelvetranesi fino all'ultimo giorno in cui ha potuto. Sarebbe stato un onore continuare ad averlo nella Giunta ma talvolta i progetti di vita ci pongono degli interrogativi che portano a delle scelte forti. E Giovanni ha dimostrato di non essere attaccato alla poltrona. Ha dimostrato a tutti che quando si è convinti di non poter continuare a svolgere la propria attività politica in modo continuo ed intenso, si fa un passo indietro e si lascia spazio ad altri. A nome di tutta la cittadinanza, per lo straordinario impegno profuso non posso far altro che ringraziarti vivamente, Giovanni. Buona fortuna!