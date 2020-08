"Non voglio che la Sicilia diventi una seconda Bergamo. Ognuno dia il suo contributo"

del 2020-08-02

"Non voglio che la Sicilia diventi una seconda Bergamo dato la nostra situazione sanitaria". Lettera aperta di una imprenditrice al Presidente Nello Musumeci.

"Caro Presidente, sono figlia di questa Sicilia martoriata sotto tanti aspetti non per nostra volontà o per nostro potere . Ma oggi sono indignata nel sentire i dati di contaggio covid, in particolar modo, nella nostra regione". Inizia cosi l'appello di Maria La Rocca, imprenditrice del belice che ha scritto al Presidente Nello Musumeci . Lei che dovrebbe essere un buon padre per noi siciliani, come tutela i suoi figli? Si immedesimi nel ruolo di buon padre e prenda le dovute decisioni senza se e senza ma. Capisco che non è facile, capisco le pressioni che avete per non bloccare il turismo e l'economia ma aldilà di tutto in primis la vita e la salute dei cittadini. Non voglio dare suggerimenti perché non ne ho le competenze ma il buon senso mi fa pensare che , per chi viene da fuori della nostra regione, sarebbe oppurtono che stessero in quarantena i 5 giorni e facessero i test seriologi ed eventuale tampone. E poi fate rispettare i decreti emessi sensibilizzando i sindaci a farli rispettare tramite l'applicazione delle sanzioni. Abbiamo bisogno di un padre amorevole ma che non perda la sua autorevolezza per il bene dei suoi figli. Scusi il mio sfogo ma sono veramente preoccupata per quello che sta succedendo e non voglio che la Sicilia diventi una seconda Bergamo dato la nostra situazione sanitaria. Forse Lei non leggerà personalmente mai questo mio messaggio ma se lo facesse gliene sarei grata. Buon lavoro e che Dio la illumini sempre.

Maria La Rocca ( imprenditrice rimasta in Sicilia per libera scelta)"