Quali scenari politici dopo le dimissioni di Parrino? Idea Pd in maggioranza con i 5 Stelle?

del 2020-07-31

Non colgono del tutto impreparati le odierne dimissioni dell'assessore Giovanni Parrino, chi di politica se ne intende o quanto meno ne parla abbondantemente. L'assessore ha dato comunicazione ufficiale di aver dato le sue formali dimissioni affidandosi ai vari siti di informazione locale online, è naturale a questo punto fare delle opportune considerazioni politiche sugli scenari che si creano in questo modo nell'attuale amministrazione.

È già il secondo assessore designato dal primo cittadino che abbandona baracca e burattini lasciando un vuoto, nel caso della contessa Modica Dona' Delle Rose l'abbandono fu seguito da una serie di accuse a rimbalzo tra la contessa e altri appartenenti all'attuale amministrazione, in questo caso al momento sembra tutto molto sereno, ma, una cosa è certa la giunta perde "pezzi".

Ci saranno new entry in giunta all'orizzonte? C'è già qualcosa in pentola che bolle?

Ci sono accordi tra le file dei pentastellati e gli amici al governo del PD?

Di certo il vuoto lasciato dall'assessore andrà colmato e qualcuno dovrà prendere il suo posto, sarà un tecnico o un politico? Tante le domande, poche le risposte, qualche voce di corridoio non confermata.

Intanto sembra che amministrate la città sia veramente molto molto difficile in un momento storico, culturale, sociale ed economico incerto e barcollante, ad oggi ancora troppi vuoti da colmare, troppe soluzioni da trovare, troppi "lei non sa chi sono io!" da educatore alla convivenza civile e al bene comune.

Rosalia Ventimiglia