E' prevista per domani l'apertura del nuovo punto vendita "TOYS' City" presso il Centro Commerciale Belicittà (piano superiore), in via caduti di Nassiriya a Castelvetrano. Il nuovo negozio si aggiunge all'altro punto vendita di Via Vitt. Emanuele 132, sempre a Castelvetrano, che resta aperto a servizio dei clienti.