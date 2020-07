Lunedì via alla preparazione della Folgore. Nino Daì si allenerà coni rossoneri. I tifosi iniziano a sognare

del 2020-07-31

Lunedì inizia la preparazione della Folgore con un nome eccellente che, da noi contattato, ha confermato che inizierà la preparazione con i rossoneri. Si tratta di Nino Daì, 36 anni, bandiera del Trapani che potrebbe decidere, su sollecitazione dell'amico allenatore Peppe Bonino e dello sponsor Vincenzo Onorio, di accettare la grande avventura da giocatore visto che ultimamente è stato allenatore nel settore giovanile del Trapani.

Questa notizia trapelata ha già mandato in fibrillazione i tifosi che aspettano di conoscere i nuovi volti dei rossoneri sperando che Daì possa essere la stella della squadra rossonera in grado di fare la differenza.

Per quanto riguarda il mercato folgorino si parla, intanto, dello stopper Guida, dell'attaccante Maltese del Castellammare, Passanante dalla Santacaldese e il centrocampista Elamraoui Sami con tanti campionati di serie D alle spalle. Sono nomi non confermati ma lo potrebbero essere già Lunedì. Sognare non costa nulla.