Italiani sempre più connessi. Ecco come trascorrono il tempo online

di: Francesco Accardo - del 2020-08-02

(ph. anama.it)

Il Web è una grande passione per gli italiani. Alcune cifre lo dimostrano nettamente: basti pensare che nel 2019 quasi 39 milioni di cittadini hanno frequentato il Web almeno una volta, nell’arco di 3 mesi, con un aumento di 812 mila rispetto all’anno precedente.

Il 90% del pubblico che ha frequentato il Web è stato di giovani tra i 15 e i 24 anni, e anche in questo caso l’aumento è stato esponenziale rispetto agli anni precedenti.

Insomma, le statistiche raccontano un quadro molto confortante per tutti i siti che puntano ad aumentare il traffico, e ci mancherebbe altro: l’Internet sta diventando una fonte inestimabile di guadagno, opportunità e molto altro ancora, e gli italiani a tutti gli effetti sono “consumatori” del Web, come per la gran parte degli altri Paesi d’altronde.

Ma come passano il tempo online gli italiani? Quali sono i passatempi preferiti, i siti più visitati?

Lo strumento per eccellenza per navigare

Anzitutto è bene sottolineare quale sia lo strumento preferito per navigare. Sì, perché la risposta sembra abbastanza ovvia: è lo smartphone a spadroneggiare nei confronti del caro vecchio PC e computer portatile.

Ben 9 internauti su 10 sfruttano il proprio smartphone per navigare online e i motivi sono presto detti: offre una grande facilità nell’utilizzo, è pratico, veloce, sempre a portata di mano.

Il PC è diventato per lo più uno strumento molto utile per consultare rapidamente fonti mentre si lavora con esso, o per compiere operazioni complesse che tramite smartphone risultano ancora scomode.

Come viene utilizzato Internet

Veniamo dunque al modo in cui viene utilizzato Internet. Anzitutto a farla da padrone sono i servizi di messaggistica e non solo nella forma del messaggio, ma anche per consultare negozi online o canali di shopping in generale, come su Telegram.

Venendo invece alla consultazione classica tramite browser, gli italiani spendono molto tempo nel consultare Internet per notizie in generale, ossia verosimilmente per la consultazione di riviste online e magazine.

Ci sono poi musica, video e giochi (canali YouTube nazionali e internazionali, musica in streaming, casinò online italiani e quant’altro) e immediatamente dopo vengono i servizi bancari, altra fonte molto consultata e molto importante (quindi app di mobile banking, ad esempio). Il fanalino di coda è occupato da servizi di pagamento (metodi di pagamento online, come gli e-wallet), video on demand e relazioni con le pubbliche amministrazioni.

Un quadro dominato dai media moderni Quello che emerge è un quadro piuttosto “scontato”, dato il pubblico molto giovane che frequenta il Web. Ma non è così scontato come si possa credere. Se alle prime due posizioni della classifica infatti c’è il Web sfruttato per messaggistica e videochiamate, alla terza posizione ci sono le notizie e in questo caso l’età non fa testo, dato che più o meno la maggior parte delle fasce d’età sfrutta il mondo online per questo scopo.

Il trend di crescita dell’utilizzo del Web è ormai inesorabilmente segnato e difficilmente vedrà discese o comunque cali di pubblico. Essere presenti online ormai è fondamentale per chiunque e il pubblico non può che essere attratto da questo enorme universo.