del 2020-08-02

Scende ancora il numero di nuovi positivi in Sicilia nelle ultime 24 ore. Sono solo sette i casi in più rispetto a ieri. I contagi si sono verificati a Catania (sei) e a Siracusa (uno). Rimane a 39 il numero dei ricoverati in ospedale, con 3 quelli in terapia intensiva. In 246 sono in isolamento domiciliare: 285 gli attuali positivi al coronavirus.