Nasce il Consorzio "Buongiorno siciliano". Aziende siciliane unite per valorizzare le ricchezze della nostra terra

di: Doriana Margiotta - del 2020-08-07

Il famoso detto "l'unione fa la forza", vale non solo nella quotidianità e nel linguaggio comune, ma di sicuro anche dal punto di vista imprenditoriale e lavorativo. Mettere a disposizione di una finalità condivisa le proprie risorse e unire le idee, ha l'indiscusso vantaggio di ottenere obiettivi che magari da soli sono più difficile da raggiungere.

Per le innumerevoli opportunità che ha questo tipo di "associazione di intenti", nasce il consorzio "Buongiorno Siciliano", che riunisce i diversi comparti del settore enogastronomico siciliano, con la finalità di promuovere e valorizzare il nostro patrimonio agroalimnatare e farlo conoscere in tutto il mondo.

La presentazione ufficiale è avvenuta lo scorso 27 luglio a villa Niscemi a Palermo. All' evento erano presenti il sindaco della città Leoluca Orlando, l' assessore regionale all' istruzione e alla formazione Roberto La Galla e l'assessore regionale alle attività produttive Mimmo Turano.

Le dovute presentazioni sono state fatte dalla segretaria del consorzio "Buongiorno Siciliano" , Linda Moceri (nella foto) . All' evento sono intervenuti Salvo Pepe, Presidente del consorzio ( nella foto), e altri esponenti dell' economia del nostro paese.

Lo chef Sebastiano Leo, apprezzato professionista di Castelvetrano, che ha presentato i prodotti dello show cooking dello chef Pietro Li Muli, ha avuto il piacere di condividere con noi questa bellissima iniziativa, informandoci degli aspetti più importanti del consorzio.

"Le aziende che ne fanno parte o ne faranno parte in futuro, sono tutte siciliane, creando così un' unica filiera che possa essere commercializzata in tutto il mondo. La mission è quella di valorizzare i prodotti tipici, farli conoscere e favorire in questo modo lo sviluppo commerciale in Italia e all'estero, attraverso diversi servizi come l' e-commerce, la ricerca di uovi partner commerciali, le pubblicazioni su riviste e network specilizzati, facendo un grosso lavoro di marketing.

Le aziende che faranno parte del consorzio Buongiorno Siciliano usurfruiranno di diversi servizi , tra cui l' assistenza commerciale e legale , l'assistenza per l'accesso al credito e l'organizzazione e la partecipazione a fiere internazionali.

Inoltre viene garantita l' organizzazione di corsi di formazione professionali, importanti per la crescita dei vari componenti di questo consorzio".

Chi volesse contattare il consorzio Buongiorno Siciliano, può scrivere al seguente indirizzo e-mail: info@buongiornosiciliano.it, e richiedere tutte le informazioni necessarie.

La redazione ringrazia lo chef Sebastiano Leo che ci ha resi partecipi di questa nuova realtà economica.

Ci auguriamo che il consorzio sia l' inizio di un percorso di propaganda delle ricchezze enogastronomiche del nostro territorio, e che sia il preludio per un nuovo percorso turistico molto interessante che porterebbe lustro alla nostra Sicilia.