"La mia tesi su depurazione acque tra nuove tecnologie e risparmio energetico". Intervista al neo laureato Giuseppe Campagna

Discutere la tesi in tempo di lockdown è sicuramente un’esperienza particolare, ma essere circondato dagli affetti, che seppur con le dovute misure di sicurezza, sono presenti rappresenta il modo migliore per concludere un percorso impegnativo. Ne abbiamo parlato con Giuseppe Campagna, giovane ventisettenne di Castelvetrano e neolaureato presso la facoltà di Ingegneria per l’ambiente e il territorio di Palermo.

Qual è stato il tuo percorso di studi?

"Ho frequentato il Liceo Scientifico M. Cipolla, successivamente ho deciso di intraprendere il percorso universitario presso la facoltà di Ingegneria per l’ambiente e il territorio di Palermo".

Qual era il titolo della tua tesi e l’obiettivo centrale?

"Ho conseguito la Laurea Magistrale il 22 luglio con una tesi dal titolo: "Sistemi MABR, Analisi e Progettazione di un impianto pilota" .

L’obiettivo della tesi è stato quello di approfondire lo stato dell’arte ed i campi di applicazione dei Sistemi MABR il cui acronimo sta per "Reattore a biofilm di membrane aerate" per la rimozione dei composti azotati dalle acque reflue e successivamente progettare e condurre alla fase di avviamento un impianto pilota realizzato in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria e l'AMAP (Azienda Municipalizzata Acquedotto di Palermo) nell’area sperimentale all’interno dell’impianto di depurazione "Acqua dei Corsari" di Palermo.

I trattamenti biologici a membrana sono ritenuti tra i processi più avanzati nel trattamento delle acque reflue, al punto da essere proposti come la futura e, quasi inevitabile, evoluzione dei sistemi biologici tradizionali del tipo a fanghi attivi; infatti l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 152/2006 in recepimento delle Direttive Europee ha comportato di fatto un radicale cambio di prospettiva nella definizione dei valori limite di concentrazione agli scarichi per salvaguardare lo stato di qualità dei corpi idrici ricettori.

Al fine di raggiungere concentrazioni allo scarico sempre più ridotte il mondo della ricerca si è rivolto su diversi fronti che hanno riguardato l’implementazione e la ricerca di nuove tecnologie di trattamento più spinte per ottenere elevati rendimenti e la messa a punto di strumenti modellistici in grado di controllare, predire e valutare i processi di rimozione biologica dei nutrienti.

La progressiva urbanizzazione, il crescente costo delle aree occupate e le implicazioni di natura socio-economica rendono questo problema di grande attualità. D’altronde, la considerevole domanda di superficie per i processi tradizionali a fanghi attivi aumenta ulteriormente laddove sia richiesta un’elevata efficienza di rimozione degli inquinanti ed in particolare dell’azoto.

Tali ragioni giustificano il sempre crescente interesse del mondo scientifico e tecnologico per processi di depurazione innovativi che, a fronte di più elevate efficienze di rimozione, siano in grado di offrire consistenti risparmi in termini di ingombro planimetrico e volumetrico; in tal senso una delle tecnologie di maggiore interesse che si è proposta in questi ultimi anni per soddisfare i requisiti sopra indicati è quella dei bioreattori a membrana ed in particolare la tecnologia MABR analizzata nella mia tesi ed utilizzata nell'impianto pilota progettato.

Questa tecnologia si basa sull’utilizzo di membrane a fibra cava permeabili al gas che in questo caso non hanno lo scopo di separare la biomassa per ottenere un’effluente di elevata qualità (come avviene nei classici sistemi a membrana), ma per introdurre nel sistema aria dall’interno della membrana verso l’esterno.

Grazie all’areazione, sulla superficie della membrana si sviluppa uno strato di biofilm all’interno del quale, avviene contemporaneamente la nitrificazione e la denitrificazione e si ha un incremento della capacità di rimozione delle forme azotate.

Sono numerosi i vantaggi che ha questa tecnologia rispetto ai sistemi tradizionali attualmente in uso, poichè si ha un contenimento della produzione dei fanghi di supero ed a ciò si aggiunge un imponente risparmio energetico, che può arrivare fino al 75%, rispetto ai consumi di impianti di depurazione biologici convenzionali".

Cosa sogni per il tuo futuro?

"Grazie alle materie studiate durante questi anni, ho potuto constatare i cambiamenti del mondo in cui viviamo.

Essere in grado di vivere bene nel limite naturale è la grande sfida del nostro secolo, le risorse naturali si stanno impoverendo a fronte di una sempre maggiore crescita demografica e allora occorre ripensare criticamente l'approccio culturale verso queste problematiche e riorientare i nostri comportamenti verso una gestione sostenibile delle risorse.

Lo sviluppo industriale incontrollato e la crescente urbanizzazione stanno stravolgendo il clima con gravi ricadute per i territori, le risorse e gli insediamenti umani.

Il mio sogno nel cassetto è quello di trasmettere competenze e soluzioni di una vasta gamma di problematiche ambientali in modo tale che le nostre azioni riducano l'inquinamento e proteggano le risorse naturali".

Quali emozioni hai provato durante la proclamazione?

"Dopo il periodo di lockdown dal quale tutti noi proveniamo, poter discutere la tesi alla commissione ed in presenza degli affetti (seppur con le dovute limitazioni riguardo al numero dei presenti e con l'utilizzo degli strumenti di protezione) è stata una grandissima emozione e la degna conclusione di un percorso che ha richiesto lavoro e dedizione".