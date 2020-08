(VIDEO) "Le nostre terre a secco da otto giorni danno enorme". Appello al Consorzio da agricoltori in protesta

di: Redazione - del 2020-08-05

E’ in corso in queste ore presso il Consorzio di bonifica tre, una protesta degli agricoltori, che denunciano un guasto agli impianti di irrigazione.

Ne abbiamo parlato con Enza Viola, consigliere comunale di Obiettivo Città, la quale ha dichiarato: "Da circa otto giorni, gli agricoltori non ricevono acqua a causa di un guasto alla pompa di sollevamento in contrada Zangara. Abbiamo chiesto informazioni ai Dirigenti per cercare di tranquillizzare gli agricoltori che hanno già subito diversi danni a causa delle condutture obsolete”

Il Presidente della Consulta agricola spontanea di Castelvetrano ha aggiunto: “Avere problemi con la fornitura di acqua costituisce un danno economico per le aziende, ma ci è stato assicurato che tutto sarà risolto in poco tempo”.

In questo momento l’intervento più urgente riguarda il ripristino della centralina elettrica che porta la corrente alla pompe e il problema strutturale alle tubature.

Conclude Viola: “Anche se abbiamo avuto massima disponibiltà dai dipendenti del consorzio, il problema principale resta quello economico”.