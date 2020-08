Cantieri di lavoro per disoccupati a CVetrano. Riaperte le selezioni per le figure di Direttore e Istruttore

di: Comunicato Stampa - del 2020-08-06

Riaperti termini per la presentazione delle istanze per la selezione del personale di direzione -Direttore di cantiere per i cantieri di lavoro per operai disoccupati in favore del comune di Castelvetrano.

Le domande potranno essere presentate entro le ore 10:00 del 17 Agosto 2020.

La selezione ha ad oggetto n.2 Direttori di cantieri di lavoro