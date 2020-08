"Via le erbacce dalla zona industriale. No agli accampamenti. Si intervenga". Appello al Sindaco di un lettore

del 2020-08-05

Più attenzione per la zona industriale di Castelvetrano. Meno erbacce e accampamenti e più pulizia.

A chiederlo al Sindaco è il lettore Giuseppe Rizzo che si rivolge all’Ammnistrazione per chiedere una bonifica del verde pubblico lungo i marciapiedi della zona industriale auspicando che si intervenga per rimuovere l’insediamento rom non qualificante per la zona industriale, punto di riferimento per l’economia castelvetranese e non solo.