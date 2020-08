Il 15 e 6 Agosto in scena a Triscina la commedia "Tutta colpa di Facebook". Continua la prevendita dei biglietti

del 2020-08-08

Continua la prevendita dei biglietti per la commedia "Tutta colpa di facebucchi (facebook)", proposta dall'Associazione Culturale “Araba Fenice”, ed in scena giorno 15 e 16 Agosto al teatro di Triscina. Buon umore e risate con una commedia inedita che da anni porta in piazza la sicilianità.Il solito cast d’eccezione con Mimma Monachella, Sergio Signorello e altri volti a voi molto noti. "Vogliamo riportare la voglia di voltare pagina e di ritornare a sorridere" dicono gli attori. “Tutta colpa di Facebook” è una commedia dialettale, scritta da Elio Indelicato, in due atti e vuole essere una parodia di quello che succede realmente in quello che molti chiamano lu "curtigghiu virtuale".

I biglietti si possono acquistare presso la cartolibreria di Ugo Dolce a Castelvetrano al prezzo di 7 Euro.