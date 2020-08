“A CVetrano prevista a breve distribuzione mastelli differenziata con microchip. Ecco chi saranno le Guardie ambientali e all’Opposizione rispondo che..”. Intervista all’Ass. CappadonnaIntervista Ass. Cappadonna

di: Redazione - del 2020-08-13

Dai dati diffusi sul sito del Dipartimento Acqua e Rifiuti, nel 2017 tra i comuni più virtuosi nella raccolta differenziata, la città di Castelvetrano era al 347° posto con una media annua del 30,5% di raccolta differenziata.

In questo ultimo periodo, la situazione è notevolmente migliorata, ma ancora siamo lontani dai risultati ottenuti da altri comuni vicini. La nostra amministrazione sta lavorando per migliorare e rendere più pulita la nostra città, anche con la collaborazione dei cittadini, che per la maggior parte seguono le regole in modo ineccepibile.

Putroppo i casi di inciviltà non sono mancati e si stanno prendendo i dovuti provvedimenti contro i "furbetti della differenziata".

Dei risultati raggiunti in questo ultimo periodo, e dei provvedimenti che l' amministrazione Alfano sta adottando, ne abbiamo parlato con l' assessore alla Libertà Urbana Manuela Cappadonna, con cui abbiamo avuto il piacere di fare una lunga intervista.

In questi giorni tra Marinella di Selinunte e Triscina sono in atto dei blitz tra gli agenti del nucleo di tutela ambientale e gli operatori della Sager . Quante multe sono state già elevate e di che importo? Ritiene che alla base di tali comportamenti vi sia solo inciviltà o magari qualcuno non conosce realmente le regole per una corretta differenziata che andrebbero rese note con apposite campagne istituzionali?

"In questi giorni si sono intensificati i controlli da parte degli agenti della polizia ambientale, che non si erano mai interrotti, ma che abbiamo dovuto rafforzare a causa degli incivili che si ostinano a non rispettare le regole.Per questa civica amministrazione ha una importanza strategica il decoro urbano, soprattutto per lo sviluppo turistico del nostro territorio.

Abbiamo rallentato solo a causa dell' emergenza sanitaria, perché la polizia municipale in quei mesi è stata molto impegnata anche su questo fronte. Le multe sollevate sono in totale 65 tra abbandono rifiuti, incendi terreni incolti, abbandono animali e mancata microcippaturra.

La nuova ordinanza prevede che le sanzioni sono 150 euro per abbandono rifiuti, 173 per mancata apposizione microchip , 578 per abbandono animali e per gli incendi varia tra non volontario o volontario quindi tra le 500 e le 2064 euro. Se è volontario diventa pure reato penale.

La riscossione si attesta intorno al 70%, alcuni hanno fatto ricorso presso il giudice di pace o presso la stessa Polizia municipale, ma attualmente anche chi ha fatto ricorso ha dovuto pagare. Abbiamo utilizzato anche i video forniti dai cittadini o dai turisti, o anche immagini delle nostre telecamere.

Gli operatori ecologici hanno controllato i sacchi neri dove all' interno c' era ogni tipo di rifiuto, alcuni sono stati indentificati e sono già partite le sanzioni, altri putroppo non siamo riusciti a identificarli.

Mi auguro che chi sa di aver sbagliato possa ritirare la propria immondizia, perché in caso contrario toccherà agli operatori fare questo tipo di lavoro, perché la Trapani Servizi non accetta più il prodotto mischiato.

Inoltre voglio ricordare che siamo ancora in stato di emergenza e la giusta collocazione delle mascherine e dei guanti nell' indifferenziata è molto importante per salvaguardare la salute degli operatori da eventuali contagi.

I primi di luglio è iniziata la campagna di comunicazione "Bravi e grazie", pubblicata sulla pagina facebook del Comune, per ringraziare i cittadini che differenziano e fanno il loro dovere. Noi vogliamo dare loro merito di tutto questo. Questa iniziativa ha portato alla distribuzione di brochure, affissione di locandine e di manifesti per spiegare meglio ai cittadini come fare la differenziata in modo corretto.

Ne è seguita poi un' altra indirizzata ai turisti. La verità è che ad alcune persone ed alcune attività mostrano un bruttissimo segno di maleducazione e di ignoranza. Si ignora che in questo modo si fa un danno non solo all' ambiente, ma anche all' economia, perché la raccolta differenziata ha costi molto alti che paghiamo tutti, e infine è un pericolo per la salute di tutti noi cittadini".

Con la delibera 133 del 24/ 07/2020 viene approvata dalla Giunta il Regolamento delle guardie ambientali, che ruolo avranno nella lotta ai furbetti della differenziata, che poteri avranno e come verranno selezionate le guardie?

"Con la delibera n. 133 del 24/07/2020 approvata dalla Giunta viene introdotto il "Regolamento delle guardie ambientali", che saranno un mezzo di contrasto all'abbandono e al deposito incontrollato di rifiuti sul territorio comunale, comprese le borgate.

Ovviamente il regolamento dovrà andare in Commissione e poi in Consiglio Comunale per essere approvato. Considerati i casi di abbandono di rifiuti che continuano a verificarsi quotidianamente su tutto il territorio comunale, la figura delle guardie ambientali risulta essere un valore aggiunto alla lotta al fenomeno dell'abbandono.

Ricordo che la nostra Polizia Municipale è sottodimensionata, perché abbiamo 19 vigili part- time e quest'anno ci sono stati quattro pensionamenti, che hanno portato a una riduzione importante del personale, complicando molto le cose.

La raccolta porta a porta in molte zone funziona, le percentuali quotidiane sono elevate, adesso si tratta di arrivare ad una totale repressione di alcuni fenomeni che persistono per indolenza e cattive abitudini.

Le regole sulle selezioni e sul loro potere sono previste nel regolamento che prevede che potranno essere o cittadini che dovranno seguire dei corsi presso il nostro Comune e superare un esame davanti una commissione, oppure il comune potrà avvalersi della Associazioni ambientali riconosciute e di conseguenza di persone già formate e preparate a questo ruolo.

Il ruolo fondamentale delle guardie ambientali sarà quello non solo di sanzionare, ma soprattutto di prevenire comportamenti sbagliati.

In prima battuta si inizierà con una educazione alla differenziata. Educando si riuscirà con il tempo a cambaire il volto a questa cittaà. Sanzionare va bene, ma spesso no ha un ritorno se non economico. In sostanza la guardia ambientale rivestirà il ruolo di sanzionatore ed educatore.

Abbiamo riscontrato che i paesi più virtuosi si avvalgono di questa figure, svolgendo principalmente un lavoro educativo".

Quando avverrà la consegna dei mastelli? Saranno individuabili con dei codici che permetteranno di risalire ai proprietari di ciascun mastello?

"A causa della chiusura delle aziende per il lockdwon c’è stato un rallentamento nella consegna, comunque sono sono stati ordinati e a breve verranno distribuiti per circa 17000 utenze. In totale saranno 4 i mastelli: indifferenziata, carta, vetro e umido, mentre per la plastica verranno dati i sacchetti impilabili verticalmente per occupare minore spazio.

I mastelli avranno il microchip attribuito a ciascuna utenza, questo permetterà di scovare più facilmente chi non conferisce. Anche l’operatore ecologico potrà segnalare se in quella abitazione non viene mai esposto il rifiuto, perché probabilmente l' utente "preferisce" buttarla da qualche altra parte, lontano da casa".

ll contrasto a chi sporca è tra le priorità dell’Amministrazione. Si è parlato di foto trappole. Sono state già acquistate? Quante ne verranno montate e chi effettuerà il monitoraggio delle immagini?

"Le foto trappola sono state già acquistate e sono in totale 10. Non sono state ancora istallate perché in questo Comune mancava il regolamento per quanto riguarda la video sorveglianza con il sistema delle foto trappole.

Inoltre abbiamo atteso l’autorizzazione dal garante della privacy, perché le telecamere potrebbero inquadare situazioni diverse da quelle per cui sono state istallate, e quindi dobbiamo tutelare la privacy di tutti.

Adesso dobbiamo portare in delibera di giunta il "Regolamento di vedeo sorveglianza con il sistema delle fototrappole", che dovrà essere approvato dal Consiglio Comunale. Saranno posizionate nei punti critici e le immagini verranno monitorate dalla Polizia Municipale.

Abbiamo avuto l' ok dal Garante, che ci ha dato le indicazioni di come dovranno essere utilizzate. Il Comandante della Polizia Municipale , il dottore Caradonna, sta lavorando sul regolamento perché è molto faraginoso.

Le zone sotto controllo dovranno essere dichiarate, ma essendo solo 10 saranno spostate periodicamente e gli incivili non sapranno se in quel momento in quella zona c'è la telecamera, che ovviamente sarà nascosta , diventando quasi "camaleontica"".

Sono stati stanziati dal Comune, 70mila euro per lavori alla rete idrica vetusta dopo anni di mancati interventi. In cosa consisteranno e quali saranno i principali interventi?

"L’appalto relativo ai lavori di manutenzione era stato completato, quindi garantire sempre un pronto intervento su tutta la rete idrica è stato necessario per predisporre un nuovo appalto per affidare i relativi lavori di manutenzione ad una nuova impresa specializzata.

Purtroppo la nostra rete idrica è molto vecchia. Questi 70000 euro serviranno per la manutenzione ordinaria, che però è diventata straordinaria perché andrebbe rifatta non solo quella idrica ma anche quella fogniaria.

Gli interventi saranno di manutenzione ordinaria e in alcuni casi di manutenzione straordinaria su tutta la rete di distribuzione. Includeranno la sostituzione dei contatori danneggiati o illeggibili che si riscontrano durante il servizio di lettura dei consumi idrici e le riparazioni delle perdite idriche su tutta la rete di proprietà comunale.

La ditta aggiudicatrice dovrà intervenire sia di giorno che di notte, anche nei festivi o con condizioni climatiche avverse, perché a causa del mal tempo spesso le pompe si sollevamento si spengono perché i locali si allagano, e bisogna farle ripartire.

Purtroppo prima i fondi economici erano più corposi, ora l’ordinario è straordinario. In questo momento si sta controllando il pozzo infranca che abbraccia la via Seggio e la zona artigianale per capire la tipologia di guasto.

Sono state acquistate due pompe gemelle di ultima generazione per i pozzi Clemente che porteranno ad un notevole risparmio dei costi di energia elettrica".

E’ passato più di un anno dal vostro insediamento. Se le chiedessimo un paragone con quello che racconta il film “L’ora legale” di Ficarra e Picone dove per tanto tempo la legalità era desiderata, salvo poi essere respinta dai cittadini quando i provvedimenti iniziavano a essere adottati e a fare “male”. Pensa che a Castelvetrano sia giunta “l’ora legale”?

"In realtà ho visto questo film diverse volte, perché da un lato fa sorridere ma dall'altro fa riflettere. Per alcuni aspetti c’è una certa somiglianza tra il paese immaginario del film e Castelvetrano, anche se per fortuna oggi una parte della città va nella giusta direzione.

Non è più il paese descritto da tanti come incivile e mafioso. La nostra vittoria elettorale è l'esempio che la gente ha scelto in piena libertà, senza nessun tornaconto personale.

Pietrammare, aveva vissuto per molto tempo sotto la guida di politici corrotti e opportunisti ma il nuovo sindaco, appena eletto, era deciso a cambiare nettamente le cattive abitudini, regolarizzando tutto ciò che era contro la legge. I suoi propositi spaziavano dal rispetto del conferimento dei rifiuti alla battaglia contro l'abusivismo edilizio fino al progetto di realizzazione di una pista ciclabile.

Direi che sono anche tre punti che la Giunta Alfano sta trattando da quando si è insediata . Dopo lo scioglimento per mafia i commissari prefettizi hanno avviato le demolizioni sulla borgata di Triscina, che abbiamo proseguito. Il decoro urbano e quindi il corretto conferimento dei rifiuti e le tre piste ciclabili deliberate da poco rientrano nel progetto "Agenda urbana".

Vorrei aggiungere che la nostra Giunta pochissimi giorni fa ha deliberato delle linee guida per la lotta all’evasione tributaria. I provvedimenti adottati hanno creato qualche "mal di pancia", infatti alcuni giorni fa il Sindaco in un video lamentava che a protestare fossero spesso i notabili. Ed io avevo denunciato l’assenza del rispetto delle regole anche da parte di un pubblico amministratore.

Il film si conclude negativamente mostrando la mortificazione di ogni possibile speranza, spero che la nostra avventura possa avere un finale migliore".

Quale atteggiamento riscontra nei cittadini a distanza di oltre un anno dal vostro insediamento? Prevale la voglia di rispettare le regole e di rendersi utile per la comunità o è prevalente il senso di biasimo e di indifferenza verso la cosa comune?

"Possiamo dire che i cittadini castelvetranesi rispettano le regole. Il periodo di emergenza sanitaria ha mostrato che i nostri concittadini sanno essere responsabili. Ci sono, purtroppo, dei casi di indifferenza verso la cosa comune.

Abbiamo assistito a diversi atti vandalici che hanno distrutto opere come la bambocciata, la testa della statua di Padre Pio, i vasi nel sistema delle piazze, non ultimo i cestini in piazza d’Aragona domenica scorsa.

Ci sono tanti cittadini che vogliono rendersi utili per la comunità, vorrei ricordare i volontari della croce rossa, della caritas, i rangers, gli attivisti del movimento 5 stelle, il comitato dei genitori.

Io credo che una comunità si sente più viva quando le persone che ci abitano la amano sufficientemente e contribuiscono a migliorarla. Donare il proprio tempo è un ottimo modo per apportare un beneficio alla comunità.

Bisogna convincere i nostri concittadini che ciò che è fuori dalla porta della propria casa è di tutti e va rispettato e curato, non offeso e degradato come se non appartenesse a nessuno".

Sulla stabilizzazione dei precari può darci un aggiornamento?

"Si, stiamo lavorando sulla delibera del fabbisogno del personale 2019/2021 rispettando le nuove regole dettate dal decreto di marzo. Per i comuni in dissesto non è semplice arrivare alle stabilizzazioni, occorre l’autorizzazione da parte del Ministero dell’Interno con cui c’è in atto una interlocuzione.

Con l' ultimo decreto di maggio sappiamo che non potranno essere stabilizzati tutti, perché lo stesso decreto in base ad un calcolo matematico, darà il numero esatto delle stabilizzazioni. Ritengo che le amministrazioni passate avrebbero potuto fare questo lavoro negli anni precedenti, chiudendo una lunga vicenda trentennale, ma i motivi per cui non sia stato fatto non li conosco.

Vorrei aggiungere però che il nostro Ente ha una forte carenza di tutte quelle professionalità che servono per gestire un Comune, parlo di geometri, informatici, architetti, ingegneri gestionali, ambientali, edili, assistenti sociali, avvocati, ma anche operai, addetti al verde pubblico. Direi che ci sono troppi amministrativi.

Ritengo che ci sia stata una politica miope, che non ha previsto il depauperamento delle professionalità dovute ai pensionamenti e va aggiunto che il nostro Comune a seguito del dissesto è stato privato anche della Dirigenza. Non è facile lavorare con le poche persone che hanno quei profili che tengono in vita l’ attività gestionale dell’Ente.

Purtoppo un comune in dissesto economico, come il nostro, non può assumere nuovo personale, e tra qualche anno sarà ancora più difficile poter andare avanti".

Con l’Opposizione i rapporti sono abbastanza tesi. Il consigliere Enza Viola nel corso di una intervista rilasciata ad una rivista (Social) ha dichiarato che "L' Amministrazione Alfano ha paralizzato la Città con i peggiori risultati degli ultimi 10 anni”. Cosa si sente di rispondere a tale affermazione?

"Sinceramente non so se la consigliera Enza Viola ha vissuto sempre a Castelvetrano, ma dire che l’amministrazione Alfano è la peggiore degli ultimi 10 anni lo trovo alquanto grottesco. Negli ultimi 10 anni abbiamo avuto l’ospedale declassato, la chiusura di decine di attività economiche, la morte del centro storico, è raddoppiato il numero dei disoccupati, non si sono fatti interventi alle strade, alla condotta idrica, alla condotta fognaria.

Da anni si allaga la città quando vi è un temporale, non funzionavano i semafori, erano al buio decine di strade ed interi quartieri, le borgate marinare totalmente abbandonate, nessun intervento nè ordinario nè straordinario, nulla per i nostri giovani che man mano hanno abbandonato la città, nessuna lotta all’evasione fiscale soprattutto verso i grandi evasori.

Affitti di beni comunali mai riscossi anche da oltre 30 anni, le cave della zona Belvedere usate come discariche, la percentuale di differenziata ferma al 15% m Per le strade decine di piccole discariche, le nostre ville ormai inutilizzabili dai bambini, le spiagge abbandonate anche se si era acquistata la pulisci spiaggia per la modica cifra di centomila euro e che finalmente è tornata in funzione dopo anni di abbandono.

Nessun intervento sulle case abbandonate del centro storico che rendono la zona centrale della città, quella che dovrebbe essere più attrattiva, uno spettacolo degradante nonchè ricettacolo di rifiuti e topi.

L'impoverimento di Triscina a causa delle demolizioni delle case dichiarate abusive, senza dimenticare che il Consiglio comunale è stato sciolto per mafia, a cui è seguito un commissariamento e infine la dichiarazione di dissesto finanziario.

Vogliamo continuare a raccontare la triste storia di Castelvetrano? L’ abisso in cui è caduta è profondo. Mi ricordo di un paese, negli anni ottanta, tenuto come una bomboniera, una cittadina fiorente, per poi spegnersi anno dopo anno. L’opposizione fa il suo lavoro, un mestiere semplice quello di affermare che l’Amministrazione non fa niente. Ma le assicuro che tanto è stato fatto.

Certamente non possiamo dire di essere stati fortunati, ad Ottobre una bomba d’acqua ha danneggiato le strade che già non erano in buone condizioni, poi l’emergenza sanitaria a cui nessuno, e ribadisco nessuno, era preparato, perché non ci sono comparazioni da potere fare.

Vorrei elencare solo alcune delle cose fatte: inizierei dal progetto di recupero dell’ex hotel Zeus per un intervento di quasi 5 milioni di euro, passando dalla rateizzazione del debito per l’illuminazione che ha consentito un risparmio di 290 mila euro e la riattivazione di tante zone spente da anni.

E' stata illuminata la cupola di San Giovanni, un vero e proprio spettacolo per il cuore e gli occhi. Il segnale che abbiamo voluto dare era di "riaccendere la città" come se fosse un nuovo inizio per tutti.

Sono iniziati i lavori propedeutici alla messa in sicurezza della discarica in c/da Rampante Favara per partecipare ad un Bando regionale per la gestione post mortem della stessa. E' stata sgomberata Villa Quartana, avviata la raccolta differenziata presso gli uffici comunali, vi è stato un aumento della percentuale della differenziata, sono stati avviati lavori del Centro polifunzionale di via Campobello, che era stato vandalizzato diverse volte e rIschiava di diventare l' ennesima "cattredale deserto".

Abbiamo partecipato a diversi bandi come quello per la pulizia delle aree verdi per un importo di 100 mila euro in servizi forestali, si è proceduto all'acquisto dell'abbigliamento per il corpo della polizia municipale, avviati diversi progetti dei servizi sociali, manutenzione del manto erboso del campo sportivo. Diversi regolamenti passati già dalla giunta, come il mercatino delle pulci per dare vitalità al sistema delle piazze.

Ci vorrebbero ore per elencare il lavoro portato avanti da tutti gli assessori, ma in ultimo e non ultimo non abbiamo sprecato nemmeno un euro, nessuna regalia, ma tutto all' insegna del buon padre di famiglia. Il cambiamento parte dal fatto che siamo persone oneste, voglio ricordare che si siamo decurtati lo stipendio, come avevamo detto in campagna elettorale. Un gesto che non tutti sarebbero stati in grado di fare".

La redazione ringrazia l'assessore Manuela Cappadonna per la sua disponibilità. Le auguriamo un buon lavoro, sperando che questa città capisca l' importanza di quello che si sta realizzando per cercare di riportare "alla luce" Castelvetrano, che per tanti anni è stata lasciata in balia degli eventi.