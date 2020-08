CVetrano, sospensione della distribuzione idrica per lavori di riparazione

di: Comunicato Stampa - del 2020-08-07

Si comunica che a far data dal 05 agosto 2020, ci sarà una sospensione nella distribuzione idrica nella zona artigianale e nelle zone asservite dal suddetto pozzo, via Nassirya, un tratto di via Seggio, via Certa, via Accardo.

Considerato che i lavori di riparazione sono già in corso e non potendo quantificare il guasto verificatosi, si può prevedere la regolare erogazione entro la settimana in corso.