La preparazione della Folgore non si fermerà. Evitato lo stop in attesa della fornitura di energia da parte di Enel

del 2020-08-07

Non ci sarà il paventato stop alla preparazione della Folgore per mancanza di luce allo stadio. Ciò grazie all'intervento dello sponsor "Vincenzo Onorio" che ha noleggiato un grosso gruppo elettrogeno. La Folgore è così tornata ad allenarsi allo stadio dove sono perfettamente in funzione le docce.

L'Assessore Filippo Foscari che segue la vicenda ha più volte detto ai tifosi che il problema non è del Comune ma si aspetta l'allaccio dell'Enel che potrebbe avvenire già a partire da lunedì anche per potere innaffiare con più frequenza il fondo campo la cui erba, in parecchi tratti, è secca.