Campobello, bambina cade dal primo piano di casa. È in prognosi riservata

del 2020-08-07

Una bambina di due anni è caduta dal balcone di casa sul marciapiede a Campobello di Mazara, riportando un trauma cranico con lesione cranica occipitale e fratture multiple alle costole. Era in braccio alla mamma ed è scivolata per motivi in corso di accertamento. La bimba è stata trasportata con l'elisoccorso a Palermo all'Ospedale dei bambini in neurorianimazione pediatrica. La prognosi è riservata.