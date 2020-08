Partanna, insieme dopo 35 anni gli ex alunni della classe III H della "Amedeo di Savoia Aosta". Serata di emozioni e nostalgia

di: Redazione - del 2020-08-08

Un salto nel passato. Sono passati 35 anni dalla mitica classe III H, quale migliore occasione per rivedersi? Come tornare ragazzini in una sera, catapultati improvvisamente sui banchi di scuola.

Hanno sperimentato questa bella sensazione gli ex alunni della classe III H della Scuola Media "Amedeo di Savoia Aosta" di Partanna, che il 4 Agosto si sono ritrovati a cena, a 35 anni di distanza dalla licenza media.

Alla “rimpatriata”, vissuta all'insegna della goliardia e della buona cucina, in uno storico locale sul litorale di Mazara del Vallo, hanno partecipato 18 dei 28 ex alunni, numero decisamente alto visto che due componenti della classe vivono stabilmente all’estero.

La voglia di valorizzare un passato, i valori imprescindibili del rispetto, il senso e l'orgoglio di appartenenza ad una generazione e l'amicizia, ripercorrendo aneddoti raccontati a più voci e facendosi cullare dai ricordi, sono stati il leitmotiv di una splendida serata passata via troppo velocemente.

Ma qualcosa che resta, al di là delle chiacchiere e dei ricordi tra vecchi compagni di scuola, c’è. È l’emozione di guardarsi indietro e, con un senso di vertigine, scoprire quanta strada abbiamo fatto e la direzione che abbiamo preso.

È la certezza di venire proprio da lì, di avere delle radici e delle motivazioni in comune con quelli che, a prima vista, sono solo un gruppo di signori di mezza età un po’ sciupati: e invece sono proprio loro i tuoi compagni di scuola.

" Quelli della III H" : Daniele Calamia, Michele Marchese, Ezio Barbera, Daniela De Simone, Stefania Vaiana, Davide Randazzo, Peppe Sparacia, Ida Triolo, Salvo Ippolito, Gabriele Triolo, Maria La Tona, Giovanna Tedesco, Luciano Termini, Caterina Voi, Ciccio Cannia, Giovanna Genco, Anna Maria Viviano, Giacomo Mendolia, Caterina Di Stefano, Alessandra Artale, Rosario Di Martino, Antonella Varvaro, Rosario Nastasi, Anna Di Carlo, Franco Romeo, Enza Genna, Tony Cangemi e Salvatore Strongone.