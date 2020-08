CVetrano, convocato il Consiglio Comunale per i giorni 20/08/2020 e 26/08/2020

di: Comunicato Stampa - del 2020-08-11

Convocato il Consiglio Comunale per i giorni: 20/08/2020 e 26/08/2020 alle ore 9,30.

Ordine del Giorno del 20 Agosto 2020:

1. Interrogazioni: prot. N. 28845/2020 – Destinazione art bonus a sostegno dell’intervento di riattivazione dei lampioni storici antistanti il Teatro Selinus; prot. N. 29396/2020 – avviso MIUR n. 13194 del 24/06/2020 – FESR – Adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in corrispondenza dell’emergenza sanitaria da Covid 19; prot./Pres. n. 28/2020 – revoca affidamento del mezzo antincendio di Protezione Civile ISUZU DIMAXS 3.0 targato DX220TN affidato dal Dipartimento Provinciale di P.C. al Comune di Castelvetrano; prot. N. 32298/2020 – Interventi utili a garantire un sereno avvio dell’anno scolastico 2020/2021.

2. Adozione variazioni agli stanziamenti previsti nell’esercizio finanziario 2020 ai sensi dell’art. 175, comma 5, del T.U.E.L.

Ordine del Giorno del 26 Agosto 2020:

1. Variazione agli stanziamenti di bilancio previsti nell’esercizio finanziario 2020. Ratifica, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del T.U.E.L. da parte del Consiglio Comunale.

2. Richiesta di deroga alla delibera di C.C. n. 28 del 25/03/2010, per il completamento dei lavori di ampliamento opificio industriale per la produzione di fibre tessili sito in C/da Magaggiari del Co- mune di Castelvetrano in ZTO “D1”. Ditta Rizzuto imbottiture srls.

Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, le adunanze del Consiglio comunale si svolgeranno presso l’Auditorium “G.B. Ferrigno” del Centro Culturale polivalente “Giuseppe Basile”, sito in Piazza Escrivà.

La pubblicità della seduta sarà garantita esclusivamente a mezzo diretta streaming.