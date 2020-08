Torretta Granitola, una bomba a mano rinvenuta durante scavi per realizzazione fognatura. Si attendono gli artificieri

del 2020-08-12

Questa mattina, mentre un operaio stava eseguendo dei lavori per la realizzazione della fognatura di Tre Fontane e Torretta Granitola, lo stesso ha rinvenuto, sotto il suolo stradale nei pressi di Torretta Granitola, un ordigno bellico risalente alla seconda guerra mondiale. L’operaio ha subito avvisato la Stazione dei Carabinieri di Campobello di Mazara ed è intervenuta una pattuglia sul posto che ha provveduto a circoscrivere l’area, in attesa di una completa delimitazione.

Nel frattempo, la Polizia Municipale di Campobello di Mazara ha avvisato la Prefettura di Trapani, che ha richiesto l’urgente intervento degli artificieri del Quarto Reggimento Genio Guastatori di Palermo.

La zona, nel frattempo, è stata delimitata con idonea transennatura. Si tratterebbe, a quanto pare, di una granata a frammentazione (bomba a mano) o di altro simile residuato bellico. Si attende adesso, l’intervento dell’Esercito, per la rimozione dell’ordigno o, se ciò non potesse essere fatto in sicurezza, gli artificieri provvederanno a farlo brillare sul posto.