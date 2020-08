del 2020-08-12

(ph. www.messaggi-online.it )

No ai falò e agli eventi musicali al chiuso compreso gli stabilimenti balneari a Tre fontane con Dj o musica dal vivo. Vietate anche le feste da ballo in spiaggia e gli spettacoli live. A prevederlo il Sindaco di Campobello Giuseppe Castiglione in ottica di prevenzione e di contenimento del rischio di contagio da COVID19.