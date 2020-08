CVetrano, ancora controlli a tappeto del Nope. Multe agli incivili grazie agli scontrini

di: Redazione - del 2020-08-10

Continua incessante e in maniera scrupolosa l’attività di controllo del territorio da parte del NOPE, il nucleo specializzato della Polizia Municipale, guidato da Nicola Lupo, nel contrasto all’abbondono di rifiuti da parte di chi si ostina tutt’oggi a non rispettare quelle che sono le regole della raccolta differenziata.

Un controllo capillare che sta portando la Polizia Municipale, in collaborazione con la Sager- Eco Burgus, a rovistare all’interno dei sacchetti alla ricerca di elementi utili per risalire agli autori degli abbandoni dei sacchetti indifferenziati lungo il territorio castelvetranese e rispettive frazioni.

Tra i controlli che hanno permesso l’elevazione di multe, anche l’individuazione di scontrini della spesa che hanno consentito alla Polizia Municipale di andare presso i supermercati e chiedere l’acquisizione delle immagini registrate dalle videocamere, in modo da risalire, in corrispondenza della data indicata nello scontrino all’autore dell’abbandono.

Un ulteriore plauso alla Polizia Municipale che in questo modo, con non poche difficoltà, sarà in grado di risalire agli autori degli abbandoni dei rifiuti.

La persona che si è resa autrice della violazione sarà multata. Lo scontrino è stato rinvenuto in via Rampingallo.