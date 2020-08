No ai sacchi neri e vietato appendere i sacchetti dei rifiuti ai cancelli. Ordinanza del Sindaco Alfano

del 2020-08-10

Una ordinanza del Comune di Castelvetrano per inasprire la battaglia contro chi si ostina a non rispettare le regole della raccolta differenziata. In particolare, è stato previsto l'obbligo di provvedere alla corretta separazione dei rifiuti e di conferire i rifiuti urbani ed assimilati come previsto dal calendario di raccolta differenziata attivato e reso pubblico a decorrere dal mese di novembre 2019;

2. Di conferire i rifiuti fuori dai luoghi di produzione degli stessi (abitazioni, locali adibiti a servizi e/o attività produttive per i rifiuti assimilati) entro sacchetti di adeguata resistenza tali da evitare la rottura nelle successive manipolazioni, anche se inseriti in contenitori ad uso familiare, o condominiale e, comunque, di quelli in uso presso le attività non domestiche. Per il conferimento devono essere usate preferibilmente e salvo che non ricorrano motivate esigenze, buste trasparenti;

3. Ai cittadini residenti nei condomini, nonché all’Amministratore dell’Edificio condominiale, ed alle attività economiche di prestare attenzione nel conferire i rifiuti nei contenitori, in modo da evitare la miscelazione tra le varie tipologie di rifiuti non compatibili al fine di non incorrere nelle sanzioni di legge;

4. Di non gettare, versare o depositare in modo incontrollato sulle aree pubbliche e private, nei corsi d’acqua, nei pubblici mercati e, in generale, in tutto il territorio comunale, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido, liquido e in genere materiali di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, nulla escluso, anche racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti;

5. Di non depositare sul territorio comunale qualsiasi rifiuto o residuo proveniente da attività agricole, agro-industriali, artigianali e da lavorazioni in genere, nulla escluso;

6. Di non esporre contenitori o sacchi contenenti rifiuti sulla via pubblica in giorni e in orari diversi da quelli stabiliti dal servizio di raccolta domiciliare, si come ampliamente pubblicizzato alla collettività, con obbligo di esporre gli stessi tassativamente all’ingresso del proprio civico, dalle ore 21.00 del giorno precedente alle ore 04.00 del giorno di raccolta.

7. Per le frazioni balneari – turistiche di Marinella di Selinunte e Triscina di Selinunte, relativamente a far data del 21 giugno e sino al 21 settembre l’obbligo di esporre gli stessi tassativamente all’ingresso del proprio civico, dalle ore 22.30 del giorno precedente alle ore 04.00 del giorno di raccolta;

8. Di conferire nei cestini stradali solo i rifiuti secchi di ridottissime dimensioni (a mero titolo esemplificativo: scontrino per la spesa, cartine varie, biglietti, pacchetti di sigarette e similari);

9. Di non utilizzare sacchi di colore nero o sacchi che non permettano di visualizzare la tipologia del rifiuto contenuto;

10. Di non utilizzare ganci, corde ed arbusti di piante e/o alberi ovvero grate di inferriate e/o recinzioni per esporre le buste e/o contenitori della raccolta.

11. Agli utenti concessionari ed occupanti dei posti vendita nei mercati, ovvero lungo le strade comunali, di separare i rifiuti e conferirli in modo conforme con modalità differenziate al termine della propria permanenza presso le attrezzature messe a disposizione nelle loro vicinanze. E’ fatto espresso divieto di ogni altra modalità di conferimento, ivi incluso l’abbandono dei rifiuti negli spazi assegnati. Il titolare di licenza di vendita è responsabile della pulizia e dello stato della piazzola assegnata, con rimando, altresì alle norme del regolamento comunale di Polizia Urbana n. 49 del 08.06.2014;

12. Agli organizzatori di manifestazioni e/o eventi di far osservare scrupolosamente a chiunque, sotto la propria responsabilità, durante tutto il corso della manifestazione stessa, le modalità di conferimento di cui al precedente punto 11;

13. Alle utenze non domestiche di utilizzare il servizio pubblico secondo le modalità sopra indicate.

14. Alle utenze in quarantena obbligatoria, o fiduciaria, il rigoroso rispetto delle modalità di gestione dei rifiuti dettate dalla Ordinanza n.1/Rif del 27 marzo 2020 emanata dal Presidente della Regione Siciliana;

15. Al gestore del servizio d’igiene urbana di segnalare i comportamenti scorretti delle utenze servite dai servizi di raccolta.

Le multe per chi non rispetta le regole vanno da 25 Euro a 500 Euro.