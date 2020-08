Mancato approvvigionamento idrico alle campagne, Alfano: "Chiedo interventi risolutivi"

di: Comunicato Stampa - del 2020-08-11

Sul tema del mancato approvvigionamento idrico che ha causato danni economici alle aziende olivicole del territorio di Castelvetrano, il Sindaco Alfano, in una nota ha dichiarato:

On.le Assessore Edy Bandiera, raccolgo in questi giorni le preoccupazioni e la disperazione degli agricoltori, dei lavoratori agricoli e dell'intero comparto olivicolo di Castelvetrano, i quali si vedono pregiudicare i loro redditi economici, a seguito del mancato approvvigionamento idrico delle campagne che, in questo territorio, sono quasi interamente istruite ad oliveto irriguo per la coltivazione delle olive da mensa.

In particolare, da oltre 10 giorni, gli agricoltori non ricevono acqua per irrigare i campi a seguito di guasti registratisi nelle condutture del Consorzio di Bonifica TRE peraltro fatiscenti ed oramai obsolete.

Il disagio cresce di giorno in giorno e lo spettro di ripetere le perdite del raccolto dell'anno passato, causato dalle avverse condizioni climatiche, è oramai preoccupazione crescente tra gli agricoltori di questo territorio.

Alla luce di quanto sopradetto, condividendo in pieno le preoccupazioni dell'intero comparto olivicolo del Mio territorio, sono a chiederLe interventi risolutivi immediati, finalizzati al ripristino dell'approvvigionamento idrico delle campagne, al fine di scongiurare problematiche di carattere economico e sociale.

A tal fine chiedo un incontro urgente con la S.V. per affrontare le problematiche fin qui sollevate e finalizzato all'attivazione di eventuali soluzioni urgenti onde consentire allo scrivente di dare risposte immediate alle legittime preoccupazione del comparto olivicolo del territorio da me rappresentato.