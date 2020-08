Il 118 di Castelvetrano perde un’Ambulanza costretta a “emigrare” a Salaparuta. Ancora una defezione per il nostro territorio

di: Redazione - del 2020-08-11

Il bacino di copertura di Castelvetrano perde una delle due ambulanze che servono l’intero territorio per le emergenze.

Infatti, in base a un provvedimento già comunicato dalla Direzione generale, un’ambulanza non medicalizzata con autista e operatore, non farà più base a Castelvetrano nella notte, ma dovrà trasferirsi a Salaparuta per seguire eventuali emergenze del territorio o intervenire su richiesta a Castelvetrano e dintorni.

Di sicuro un ulteriore venir meno di servizi e di garanzie in favore dei cittadini che già hanno visto nei mesi scorsi la comunicazione in ordine al depotenziamento dell’Ospedale di Castelvetrano. Con questa nuova mossa in presenza di un codice rosso, qualora l’ambulanza basata a Castelvetrano sia già in uscita, a fronte di una seconda emergenza dovrebbe arrivare un’ambulanza da Salaparuta o dai paesi vicini di Partanna o Campobello sempre che queste ambulanze non siano già fuori.

Pare comunque che nonostante questa perdita ci sia nella volontà della Regione di inviare in futuro una ulteriore ambulanza che possa tornare a essere basata a Castelvetrano, ma ad oggi è solamente un auspicio.

Quello che è certo, è che stasera una delle due ambulanze che era basata a Castelvetrano si trasferirà nella notte a Salaparuta.