CVetrano, bollette dell'acqua con il logo sbagliato. Le scuse della ditta fornitrice al Comune

del 2020-08-13

Il logo errato del Comune di Castelvetrano nelle bollette relative al servizio idrico notificate in questi giorni ai contribuenti. Il Comune, dopo la segnalazione, ha fatto presente l'errore alla Ditta fornitrice del software del servizio idrico. Sul punto arriva la precisazione del Sindaco Alfano: "In relazione alla notizia riguardante l'invio di avvisi ai cittadini con logo errato, si porta a conoscenza che, in data odierna, la pa.digitale, azienda fornitrice del software del servizio idrico, ha inviato allo scrivente e al funzionario responsabile dell'ufficio tributi una mail di scuse per l'errore, dovuto ad un mero rifuso e, la comunicazione che la correzione degli stessi avverrà in breve tempo a loro cura.

Foto Primapaginacastelvetrano.it