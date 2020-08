Salemi, due ragazze a bordo di un ciclomotore coinvolte in un incidente. 18enne in coma farmacologico

di: Redazione - del 2020-08-15

In foto: Lo scooter coinvolto nell'incidente

Due ragazze a bordo di un ciclomotore, per cause in via di accertamento, sono scivolate andandosi a schiantare contro un albero che, stando alle prime indiscrezioni, si trovava ad oltre un metro dal ciglio della strada e sono state trasportate dal 118. E’ successo intorno a mezzanotte a Salemi, ieri sera, alla fine di via Marsala.

Coinvolte nel sinistro autonomo una giovane P. L., 18 anni, che era alla guida, e l'altra G. A., 14 anni, di Vita. A preoccupare sin da subito sono state principalmente le condizioni di salute della conducente del ciclomotore trasportata in codice rosso.

P. L., attualmente in coma farmacologico, è stata trasportata presso l'Ospedale di Marsala e successivamente al Civico dove è stata operata per trauma cranico e emorragie al fegato. G.A., invece, ha riportato un trauma alla mascella e pare che sia stata stata trasportata al Civico di Palermo.

Per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro indaga la Polizia Municipale di Salemi.