di: Redazione - del 2020-08-17

Un incidente si è verificato questa mattina in piazza Dante all’angolo di via Marsala. Sono quattro in tutto i veicoli coinvolti, ma dalle informazioni pervenute pare che non ci siano feriti.

Sul posto sono intervenuti i Vigili Urbani per riportare alla normalità la viabilità, mentre resta da chiarire la dinamica dello scontro.