del 2020-08-14

"La mia vita nell'ombra a servizio dello Stato tra sacrifici, amore per la nostra famiglia e il ricordo della mia Castelvetrano". Ieri alla Vita in Diretta su Rai 1 intervista al Comandante Alfa. "Castelvetrano non è Messina Denaro ma è una città onesta fatta di gente per bene".