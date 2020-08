Come trovare e vendere prodotti online tra occasioni e opportunità

di: Francesco Accardo - del 2020-08-14

È difficile capire come trovare prodotti online che possano rappresentare un Hot Item, un qualcosa che tutti vorrebbero e per cui sarebbero disposti a pagare. Come effettuare quindi questa scelta in maniera strategica?

La disperata ricerca dei prodotti online Vendere online attraverso l'e-commerce rappresenta in molti casi una scelta vincente in quanto i ridotti costi di gestione di un eventuale locale e l'ampio pubblico a cui è indirizzato il prodotto rappresentano le basi per una perfetta strategia di marketing. Il primo passo da compiere, dopo aver effettuato un business plan, è quello di capire quali prodotti scegliere e proporre ai propri clienti digitali. Da una parte ci sono i prodotti comuni che vengono trattati ampiamente dai colossi dell'e-commerce come eBay e Amazon mentre dall'altro ci sono oggetti di nicchia che rischiano di attrarre una fetta di pubblico troppo limitata. La fase iniziale di ricerca potrebbe essere particolarmente ostica, specialmente per chi non è abituato a farlo. Il primo consiglio è quello di assicurarsi che tutto l'inventario abbia una qualità eccellente e sia proposto a un prezzo accessibile, in questo modo la clientela verrà fidelizzata e avrà un motivo per acquistare nuovamente dalla stessa piattaforma. Uno dei freni dei venditori online è la paura di dover gestire un inventario e dover affrontare delle spese per affittare un magazzino e tenere fermi dei prodotti nel locale fino a quando non verranno acquistati dai clienti. Questa piccola incombenza può essere risolta utilizzando l'ingegno, per evitare di dover gestire un inventario o spendere per l'affitto di un magazzino o di un box si possono ottimizzare le vendite semplicemente occupandosi dello store ovvero del negozio che vende i prodotti e acquistare i prodotti dal fornitore all'occorrenza. La ricerca del prodotto perfetto è quindi il tema centrale, bisogna capire come sbaragliare la concorrenza e offrire un qualcosa che non è ancora in commercio o reperibile solo a prezzi molto alti. La prima cosa da fare è effettuare una ricerca sul mercato per capire quali siano i prodotti più popolari del momento. Una volta trovati bisognerà effettuare delle ricerche secondarie, in modo da constatare se ci sono molti siti che vendono quella stessa tipologia di prodotto e in tal caso abbandonare l'idea in quanto sarebbe molto difficile raggiungere il primato del settore. Una volta trovato il prodotto ideale è possibile passare allo step successivo e capire come commercializzarlo al meglio per arrivare a una vasta fetta di clienti.

Trovare prodotti da vendere online prima degli altri significa avere meno concorrenza, avere molti clienti interessati all'acquisto, ottimizzare le inserzioni di Google o di Facebook in quanto sono molto più economiche rispetto ad altre campagne di marketing. Ci sono state piattaforme che puntando su un solo prodotto top sono riusciti a consolidarsi nel settore e a espandersi nel corso degli anni fino a raggiungere vette alte con il minimo sforzo.

È fondamentale essere sempre un passo davanti agli altri, capire dove si riforniscono i competitor, cercare prodotti simili o migliori ad un prezzo più basso in modo da attrarre acquirenti.

A tal proposito i siti che si occupano di shopping online sono ottimali per farsi delle idee e capire quali prodotti vendere. Grazie ai commenti, ai like e alle condivisioni degli utenti è possibile scovare i trend del momento e usufruire dei consigli spassionati degli acquirenti o potenziali tali. Parliamo ad esempio di Pinterest o di Etsy.

La differenza la fa il fornitore

Una volta trovato il prodotto e programmato un business plan globale bisogna capire qual è il giusto prezzo per guadagnare. Innanzitutto bisogna osservare i prezzi altrui degli stessi prodotti o simili, i prezzi del proprio fornitore e aggiungere tutti i costi aziendali o il ricavato che si vuole ottenere. Solamente facendo questa comparazione sarà possibile capire se vale davvero la pena vendere quel prodotto o se è un modello di business non idoneo al proprio commercio.

In ogni caso è fondamentale generare un profitto ed evitare di puntare costantemente al ribasso, accontentandosi di guadagnare il minimo sindacale o semplicemente di andare in pari con le spese pur di affermarsi sul campo. A lungo andare infatti questa scelta produce solo effetti collaterali come la tendenza a fidelizzare un pubblico che vuole spendere molto poco e che si sente tradito di fronte a un eventuale incremento delle tariffe. Il perfetto venditore dovrà coprire il prezzo dei prodotti acquistati dal fornitore, tutti i prezzi delle campagne di marketing o di un eventuale sito, e avere un margine che sia il doppio o il triplo rispetto a quanto speso visto che c'è anche da considerare il pagamento di eventuali tasse e di un commercialista.

A tal proposito la scelta del fornitore non è da sottovalutare perché trovare articoli da vendere online non è così semplice come sembra e la fregatura è sempre dietro l'angolo. Scegliendo una piattaforma affidabile si avrà a che fare con una lista di fornitori con molta esperienza e selezionati dal portale stesso, in modo che i venditori possano usufruire del migliore servizio possibile.

Anche il sistema di feedback è un vantaggio perché permette ai fornitori di poter essere inquadrati fin dal primo sguardo e poter accelerare i tempi di ricerca.