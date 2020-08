Martedì l'inagurazione di una mostra dedicata a quella che fu la tonnara di Selinunte

del 2020-08-15

Anche l' estate 2020 presenta in Marinella di Selinunte la proposta progettuale dedicata al mare ed alla marineria selinuntina. L'Hotel Admeto, con il patrocinio gratuito del Comune di Castelvetrano, ha organizzato l'evento inaugurale della mostra, dedicata alla mattanza, alle tonnare siciliane ed anche ad un episodio di mancata mattanza, occorso in Marinella di Selinunte negli anni '40, si terrà nella terrazza dell'hotel Admeto con accesso dalla via Alceste giorno 18 agosto 2020 alle ore 18,00. Interverranno:

la Sig. Cristina Torrente,

Enzo Alfano, Sindaco della Città di Castelvetrano

il Sig. Isidoro Passanante

il Sig. Nino Castiglione

il ricercatore del CNR Vincenzo Maccarrone.

La mostra è stata allestita nella Sala Convegni dell'Hotel Admeto e rimarrà aperta fino al 28 Agosto 2020 dalle ore 18,00 alle 21,00.