"Io deriso perchè indossavo la mascherina". Lettera aperta di un lettore

del 2020-08-17

In questi giorni il Governo ha ribadito l'importanza di indossare le mascherine anche nei locali pubblici laddove non è possibile rispettare il distanziamento minimo. Sul tema proprio un nostro lettore Angelo Cauchi ci ha inviato una segnalazione con la quale vuole sensibilizzare tutti all'utilizzo delle mascherine dopo essere stato preso in giro da qualche furbetto per il fatto che si era "permesso" di indossare la mascherina:

"Mi trovavo a Marinella di Selinunte e indossavo la mascherina in luogo aperto ma non potendo rispettare le distanze di sicurezza mi hanno dato del ridicolo. Un passante in auto mi ha proprio detto 'ma non ti vergogni. Il Covid non esiste. Ha pure la bandiera dell'Italia stampata. Sei ridicolo".