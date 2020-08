Il lettore scrive:"Discarica a cielo aperto a Triscina. Qualcuno continua ad abbandonare rifiuti per strada"

di: Redazione - del 2020-08-20

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un lettore, il quale si rivolge alla Redazione per segnalare la presenza di un accumulo di rifiuti a Triscina.

Di seguito la sua segnalazione:

“Gentile redazione, vorrei segnalare un fatto piuttosto increscioso, nella via 122 di Triscina si sta creando una discarica a cielo aperto colma di rifiuti di ogni genere. Purtroppo, nonostante il servizio di raccolta dei rifiuti stia funzionando regolarmente, qualcuno si ostina imperterrito ad abbandonare i rifiuti per strada. Ritengo che un comportamento del genere debba essere seriamente punito, non è giusto!”.