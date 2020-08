La criptovaluta come modalità di pagamento in aumento ed esigenze di sicurezza

di: Luca Beni - del 2020-08-21

(ph. metropolitanmagazine.it)

I bitcoin sono ampiamente utilizzati nelle piattaforme di gioco online. In precedenza, le persone pagavano tramite carte di credito e debito, il che metteva in gioco il loro anonimato. Con la disponibilità di criptovalute, in particolare bitcoin, è diventato più facile per i giocatori d'azzardo divertirsi giocando in qualsiasi sito di casinò online.

La maggior parte dei siti accetta bitcoin. Le transazioni in bitcoin sono sicure, legali e trasparenti. Questi sono tutt'altro che illegali. I casinò aderiranno alle leggi locali. Non ha senso dire perché non devi usare le valute tradizionali. Invece, è meglio presentare i vantaggi del All in1 Bitcoins.

Privacy. L'idea della criptovaluta è stata concepita anni fa e la prima valuta utilizzata nel bitcoin. Lo scopo principale del lancio del bitcoin è velocizzare le transazioni e migliorare la privacy. La privacy è ciò che puoi ottenere usando i bitcoin. Simile alle altre criptovalute, anche il bitcoin non è governato da alcuna banca o istituto finanziario. È un sistema decentralizzato senza restrizioni o limitazioni al trasferimento dell'importo o del numero di transazioni che è possibile effettuare.

La cosa migliore dell'uso dei bitcoin è che nessuno sa dove vengono depositati i soldi. Mantiene le tue informazioni anonime anche al proprietario del casinò. Tutto quello che devi fare per trasferire bitcoin su un altro account è fornire l'indirizzo di criptovaluta, e allora sei a posto.

Molti hacker sono seduti e osservano gli utenti online per hackerare e rubare i loro dati e denaro. Se si desidera evitare minacce alla sicurezza, è necessario mantenere i dati al sicuro. Ancora più importante, privato e devi dare la massima priorità alla sicurezza. Esistono molte unità hardware in cui è possibile archiviare i bitcoin in modo sicuro quando non vengono utilizzati.

Basso costo. Le criptovalute come i bitcoin sono i sistemi decentralizzati. Ciò mantiene al sicuro i dettagli personali e anche la commissione di transazione per il trasferimento di bitcoin da un account a un altro account sarebbe molto inferiore.

Vi è una commissione di transazione enorme addebitata da banche e altri istituti finanziari per eseguire le transazioni. Le transazioni eseguite tramite bitcoin verrebbero salvate nel libro mastro pubblico, noto come blockchain. È un tipo di database utilizzato per le criptovalute per garantire che tutto funzioni in modo ottimale. Ogni transazione bitcoin dell'utente verrebbe tracciata.

Sebbene non sia necessario pagare una commissione enorme per il prelievo dei bitcoin, durante il prelievo viene addebitata una commissione nominale. Questo importo è trascurabile. È usato per mantenere le operazioni della blockchain senza intoppi.

Operazioni Veloci. Con il decentramento in atto, il tempo necessario per la transazione sarebbe inferiore rispetto alle transazioni tradizionali. Quando si utilizza la valuta fiat, sono necessarie alcune ore per completare la transazione. I bitcoin hanno molti vantaggi. Non ci sono intermediari coinvolti. Il casinò stesso approverà il tuo prelievo di bitcoin in denaro e l'importo verrà trasferito immediatamente sul tuo portafoglio bitcoin. Ogni transazione ha un blocco nella blockchain che termina l'elaborazione dell'attività. La lettura del blocco bitcoin avverrebbe per alcuni minuti o ore. Tuttavia, non puoi ottenere immediatamente i soldi, perché il casinò online deve autorizzare il tuo prelievo. La transazione sarebbe finita in un giorno, che è più veloce rispetto alla valuta fiat.

Ottieni bonus e promozioni. Ci sono molti bonus e promozioni che puoi ottenere con l'uso di bitcoin. Ti offrirà dal 50 al 100% del bonus sull'importo depositato al momento del primo deposito. Questo cambia quando depositi con bitcoin. Danno un importo del 100% sul tuo primo deposito, che arriva fino a 1 BTC. Riceverai più bonus e un bonus di ricarica. Esistono diverse promozioni a cui avrai diritto, come ottenere giri gratuiti e bonus di cashback.

Alta sicurezza. Quando usi bitcoin, i casinò non ti chiederanno di fornire i dettagli personali. Devi fornire l'indirizzo del portafoglio di criptovaluta e il nome utente. Se il casinò ti chiede di fornire ulteriori informazioni, puoi cercarne un altro.

Alto valore. Il prezzo del bitcoin può raggiungere i 10.000 USD. Se il valore del bitcoin è di $ 1000 e tu avessi ritirato l'importo indietro, ti saresti perso un guadagno dieci volte maggiore per il suo valore ora. Il prezzo del bitcoin continua a cambiare. Se vendi il bitcoin quando il suo prezzo è alto, puoi guadagnare una quantità enorme di denaro.