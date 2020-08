E’ venuto a mancare Bastiano Garzia, pietra miliare della ristorazione selinuntina

di: Redazione - del 2020-08-19

Nella giornata di ieri è venuto a mancare una pietra miliare della ristorazione a Selinunte. A lasciarci è stato Bastiano Garzia, noto ristoratore della borgata.

Una persona perbene, sempre disponibile e gentile e amante del suo lavoro. Era stato tra i primi ristoratori a Marinella di Selinunte.

Il suo Miramare ha fatto la storia di Selinunte e contribuito all'economia locale, ha dato lavoro negli anni a centinaia di persone. Quattro figli e migliaia di turisti che si ricorderanno della sua cucina, della sua ospitalità e perché no, della sua musica visto che amava intrattenere i suoi clienti con chitarra e canzoni.

Questo il messaggio pubblico dei familiari:

"La moglie Beya Merikech, i figli Catia, Francesco, Gabriele e Alessandro comunicano l’avvenuta dipartita di Sebastiano Garzia, avvenuta questa sera martedì 18 agosto verso le ore 21:00. Figlio di Francesco Garzia e Catena Guerreri nato a Caltanissetta il 26 gennaio 1946. Domani la funzione in rito Islamico avverrà in forma privata e la salma verrà esposta al pubblico presso la camera mortuaria dell’ospedale Vittorio Emanuele II di Castelvetrano. In vita aveva chiesto di essere sepolto a Tunisi."

Alla Famiglia vanno le condoglianze della Redazione.