di: Redazione - del 2020-08-19

Ancora incivili, questa volta in via Rosolino Pilo a Castelvetrano, hanno abbandonato rifiuti indifferenziati lungo la strada.

Un attteggiamento di disprezzo delle regole da parte di alcuni che va perseguito e punito per non vanificare gli sforzi di chi rispetta in maniera pedissequa le regole sulla raccolta differenziata.