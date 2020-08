Si rivedono dopo 31 anni: rimpatriata per gli ex alunni del Magistrale di Castelvetrano

di: Francesca Craparotta - del 2020-08-19

Si sono rivisti esattamente dopo 31 anni dalla fine dell’anno scolastico 1989. Sono gli alunni della classe IV D del Magistrale di Castelvetrano, che ha organizzato una commedia in dialetto siciliano, intitolata “L’uomo che vendeva sogni” con oltre mille biglietti venduti, 3 spettacoli al Marconi e una serata danzante con oltre 600 presenze.

Approfittando del periodo di vacanza, durante il quale, chi risiede in altre località per motivi di lavoro o di famiglia torna in Sicilia, e si è in ferie, gli ex liceali hanno pranzato insieme a Selinunte lo scorso giovedì 13 agosto, per ricordare i momenti trascorsi sui banchi di scuola, e confrontare le proprie esperienze personali e professionali durante gli anni.

Questi gli ex studenti intervenuti al momento conviviale: Antonio Bellafiore, Riccardo Vaiana, Angelica Aspanò, Barbara Macaluso, Daniela Palmeri, Filippa Monachella, Anna Guzzo, Giusy Pellicane, Diana Scandaliato.

Raggiunto dalla redazione di Castelvetranonews, Bellafiore ha affermato: “La nostra classe è stata l'unica nella storia del Magistrale di Castelvetrano, ad organizzare la commedia in Siciliano con oltre 1000 biglietti venduti e 3 spettacoli al Teatro Marconi.

Oltre alla serata danzante all'Ancora con oltre 600 presenti....Eventi indimenticabili! Ora molti della nostra classe insegnano e lavorano in tutta Italia. Giovedì è stata una grande festa. Eravamo tutti strafelici.”